Межбанк: открытие торгов - 7,9970/8,0005 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9970/8,0005 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2761/64, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5105/11,5170. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,4396/98 (понедельник — 1,4375/77).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9810/7,9910.