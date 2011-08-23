Минфин выплатил 59,6 млн. долл. купонного дохода по еврооблигациям 2011 года

Министерство финансов Украины выплатило 59,625 млн. долл. США купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2011 года.

Об этом сказано в сообщении ведомства, размещенном на официальном сайте Минфина.

В сообщении отмечается, что в июле 2011 года Украина осуществила эмиссию еврооблигаций на сумму 1,5 млрд. долл. США с погашением в 2021 году по ставке 7,95% годовых.