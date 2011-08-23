Стоимость золота поставила новый абсолютный рекорд

Стоимость унции золота впервые превысила 1900 долл. на фоне растущих опасений по поводу замедления роста мировой экономики, сообщает BBC.

После открытия торгов на азиатских биржах во вторник цена драгоценного металла поднялась еще на 0,8% и составила 1911,46 доллара за унцию.

Как отмечает агентство, рост спроса на золото, считающееся одним из наиболее безопасных вложений денег, вызвано обеспокоенностью инвесторов замедлением роста экономики США и европейским долговым кризисом.

По словам аналитиков, цены могут подняться еще выше. "В настоящий момент инвесторы считают золото самым безопасным вложением в трудные времена, и такое положение дел будет продолжаться до тех пор, пока мы не увидим каких-либо долгосрочных позитивных новостей", - говорит Даррен ХИТКОТ из компании Investec Australia.

*** Стоит ли инвестировать в золото читайте на сайте УНИАН-Экономика в материале "Перспективы золота: взгляд через "деньгозащитные" очки.