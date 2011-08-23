Столичные налоговики с начала года доначислили в бюджет 1,22 млрд. грн.

По результатам проверок Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в г. Киеве с начала этого года доначислила 1,22 млрд. грн. налогов и сборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ГНСУ в г. Киеве.

Большую часть этой суммы составляют дополнительные платежи юридических лиц. Остальная сумма – налоги физлиц-предпринимателей и поступления от налога на доходы.

Всего в Киеве в 2011 году находились в активном состоянии и перечисляли в бюджет налоги и сборы почти 400 тыс. плательщиков – 189 тыс. предприятий и около 205 тыс. частных предпринимателей.