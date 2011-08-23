Золото интересно для инвестирования только в краткосрочной перспективе - эксперт

Золото интересно для инвестирования только в краткосрочной (месяц-два) перспективе, а в средней и долгосрочной перспективе этот актив является слишком переоцененным.

Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на мировых рынках заведующий отделом Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины Сергей КУЛЬПИНСКИЙ.

По словам эксперта, несмотря на то, что в последнее десятилетие золото стабильно росло 1-3% выше уровня инфляции, вопрос «кому его продавать, в случае если наступит новый, подобный 2008 году кризис, остается открытым».

Эксперт также отметил, что сегодняшняя ситуация в мировой экономике отличается от 2008 г., поскольку тогда большинство стран находились в кризисном положении, а сейчас ситуация негативна только для развитых стран из-за фискальных проблем. При этом, по словам С.КУЛЬПИНСКОГО, попытки «спрятаться» в валюты развитых стран типа швейцарского франка, как и в золото, не принесут успеха, поскольку все эти страны будут спасаться от бюджетного дефицита (как еврозона), или от ревальвации, в обоих случаях печатая деньги. В то же время, по словам эксперта, лучшие перспективы для Китая, Бразилии и некоторых других развитых стран, чья валюта может стать конвертируемой в ближайшие 3-4 года, означают высокую вероятность дальнейшего укрепления их валют.

Как сообщал УНИАН, стоимость унции золота на этой неделе впервые превысила 1900 долл. на фоне растущих опасений по поводу замедления роста мировой экономики.