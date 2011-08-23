Украинская банковская система сократила сальдированный убыток более чем в 2 раза

Украинская банковская система в январе-июле 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократила сальдированный убыток более чем в 2 раза – до 3,959 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«Доходы банков Украины за семь месяцев 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличились на 2,4% и составили 80,2 млрд. грн.

Расходы банков сократились на 3,2% и составляли 84,2 млрд. грн.», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.