Украинская банковская система сократила сальдированный убыток более чем в 2 раза
13:38, 23 августа 2011Финансы
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Украинская банковская система в январе-июле 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократила сальдированный убыток более чем в 2 раза – до 3,959 млрд. грн.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
«Доходы банков Украины за семь месяцев 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличились на 2,4% и составили 80,2 млрд. грн.
Расходы банков сократились на 3,2% и составляли 84,2 млрд. грн.», - говорится в сообщении.
Справка УНИАН. Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.
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