В Вашингтоне на переговорах с МВФ находятся Ярошенко и Бойко

В Вашингтоне на переговорах с Международным валютным фондом по вопросу получения Украиной очередного транша находятся министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО и министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«С Международным валютным фондом в Вашингтоне сегодня находятся министр финансов, министр энергетики и угольной промышленности. Мы все время в процессе переговоров, в процессе контактов, потому что это наши кредиторы. Они должны знать, как мы ведем хозяйство», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер вновь подчеркнул, что Украине необходимо развивать экономику, зарабатывать деньги, чтобы не зависеть от кредитов.