Президент S&P уйдет в отставку, его место займет один из руководителей Citibank

Президент международного рейтингового агентства Standard & Poor`s (S&P) Девен ШАРМА принял решение уйти в отставку.

Как сообщает РБК, об этом говорится в пресс-релизе McGraw-Hill Companies Inc. - материнской компании S&P.

В соответствии с обнародованной информацией, Д.ШАРМА оставит свой пост, который занимал с 2007 года, уже в следующем месяце (12 сентября 2011 г.). Должность президента агентства займет один из управляющих американского банка Citibank Дуглас ПЕТЕРСОН.

В сообщении компании не уточняется, связана ли отставка Д.ШАРМЫ со снижением кредитного рейтинга США и расследованием Министерства юстиции США касательно деятельности S&P в преддверии финансового кризиса 2008 года. В пресс-релизе McGraw-Hill Companies говорится лишь, что S&P продолжит присваивать рейтинги, "соответствующие позиции компании, предугадывающие развитие событий и непредвзятые".