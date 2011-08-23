Доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась до 38% – НБУ

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась с 40,5% на 1 января 2011 года до 38% на 1 августа.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В сообщении также указывается, что совокупный зарегистрированный уставный капитал банков страны в январе-июле т.г. вырос на 11,8% – до 163,007 млрд. грн.

Количество банков с иностранным капиталом за отчетный период увеличилось на 1.

На 1 августа т.г. из 177 работающих в Украине банков 56 финучреждений – с иностранным капиталом, в том числе 21 – со 100% иностранным капиталом.

Как сообщал УНИАН, за 2010 год доля иностранного капитала в украинской банковской системе увеличилась на 4,8% – до 40,6%, за 2009 год – сократилась на 0,9%, до 35,8%.