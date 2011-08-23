Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9990-8,0015 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9970/8,0005, к 12:00 сузился спрэд 7,9980/8,0005. К закрытию торгов ценовые уровни незначительно повысились до 7,9990/8,0015 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2761/0,2764, к 12:00 цены поднялись до 0,2770/0,2773. К закрытию торгов цены остались на прежнем уровне. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,8900 (-0,2299).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4396/1,4398, а к 15:00 выросли до 1,4462/1,4464. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5105/11,5170, к 12:00 цены ушли вверх 11,5720/11,5795. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,5760/11,5835.