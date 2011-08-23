Доля просроченной задолженности по кредитам в Украине составляет 10,43%

Доля просроченной задолженности по кредитам в Украине на 1 августа 2011 года составила 10,43% общей суммы выданных кредитов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, на 1 августа объем просроченной задолженности по кредитам составил 83,522 млрд. грн., что на 1,57% меньше показателя на 1 января 2011 года. Общий объем выданных банками кредитов с начала года вырос на 6,03% и на 1 августа составил 800,588 млрд. грн.