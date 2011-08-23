Договор о зоне свободной торговли с ЕС реально вступит в силу в начале 2013 года - МИД

Договор о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом реально вступит в силу в начале 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в ходе работы Пресс-клуба МИД Украины директор Департамента Европейского Союза МИД Украины Василий ФИЛИПЧУК.

«Зона свободной торговли может реально вступить в силу в начале 2013 года. Для остальной части нужна ратификация всех 27 стран ЕС», - сказал В.ФИЛИПЧУК и добавил, что это может занять 1-2 года.

«Мы в сентябре проведем решающий раунд переговоров по зоне свободной торговли и закроем оставшиеся вопросы. После этого проведем финальный раунд переговоров и вместе решим оставшиеся проблемы. Я думаю, что в октябре, если все будет нормально, мы сможем заявить о завершении переговоров и парафировать до конца этого года», - отметил В.ФИЛИПЧУК.

По его словам, подготовка к официальному подписанию соглашения займет приблизительно полгода.

Как сообщал УНИАН, В конце июня в Киеве прошел 17-й раунд переговоров о создании ЗСТ с ЕС.

Первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ назвал его результаты «позитивными».

Очередной, 18-й раунд, переговоров планируется провести во второй половине сентября в Брюсселе.

20 октября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит визит в Брюссель по приглашению президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ для достижения политических договоренностей, необходимых для завершения переговоров по соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В декабре на саммите «Украина-ЕС» Киев ожидает подписать соглашение об ассоциации с ЕС, которое включает создание ЗСТ.