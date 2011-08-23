Верховный суд Нью-Йорка закрыл уголовное дело против Стросс-Кана

Верховный суд Нью-Йорка сегодня принял решение закрыть уголовное дело против экс-главы Международного валютного фонда Доминика СТРОСС-КАНА, обвиняемого в насильственных преступлениях на сексуальной почве против горничной отеля Sofitel Нафиссату ДИАЛЛО.

Как передает РИА «Новости», решение огласил судья Майкл ОБАС.

Судопроизводство было закрыто после того, как прокуратура заявила о том, что не сможет поддерживать обвинение в суде присяжных "из-за утраты доверия к истице". В документе о мотивировке своего решения прокуратура ссылается на то, что истица не была во всем чистосердечна, вводя следствие в заблуждение по поводу своего прошлого и настоящего.

Как сообщалось, Д.СТРОСС-КАН был задержан 14 мая в Нью-Йорке на основании заявления 32-летней горничной гостиницы Sofitel, которая обратилась в полицию с жалобой на насильственные действия сексуального характера со стороны высокопоставленного постояльца.

Несколько дней после задержания он провел в тюрьме, затем Верховный суд штата Нью-Йорк согласился выпустить его под залог в 1 млн. долл. и поместить под домашний арест.