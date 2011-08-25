Падение цены золота в среду установило рекорд с марта 2008 года

Падение цены золота на мировых торгах в среду, 24 августа, на фоне продолжающейся коррекции после значительного роста на прошлой неделе, превысило 5,5% и стало рекордным с марта 2008 года.

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам среды подешевел на 5,6% - до 1757,3 доллара за тройскую унцию.

Стремление инвесторов к фиксации прибыли на рынке золота было поддержано также ростом мировых фондовых бирж и повышением интереса к более высокодоходным и рискованным активам на фоне позитивных статданных в США.

В начале текущей недели стоимость золота превышала рекордно высокую отметку в 1910 долларов за унцию на фоне общемировой экономической неопределенности. С начала июля цены на металл прибавили около 25%, многие эксперты уже повысили свои прогнозы по стоимости золота на текущий год, а некоторые выразили мнение, что она превысит 2000 долларов в ближайшие несколько недель.

Рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным, за первое полугодие 2011 года металл подорожал на 5,3%, в июле повышение его стоимости составило 8,5%. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным периодом увеличения цены, по крайней мере, с 1920 года.

Основными факторами поддержки стоимости золота, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах, передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство MarketWatch.