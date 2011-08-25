Меркель возглавила сотню самых влиятельных женщин мира по версии журнала "Форбс"
09:31, 25 августа 2011Финансы
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Американский журнал "Форбс" назвал сотню самых влиятельных женщин мира, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
После небольшого перерыва на первое место в ежегодном рейтинге вернулась канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ. В прошлом году она уступила лидерство первой леди США Мишель ОБАМЕ.
На втором месте госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН, на третьем – Дилма РУСЕФ, первая женщина-президент в истории Бразилии.
Всего в списке 65 американок, три китаянки и столько же представительниц Индии.
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