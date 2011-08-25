Котировки пары EUR/USD в четверг могут достигнуть сопротивления 1.4500 - эксперт

Котировки пары EUR/USD на мировом рынке в четверг, 25 августа, могут достигнуть сопротивления 1.4500, GBP/USD – 1.6500. По USD/CHF, скорее всего, наметившееся укрепление доллара продолжится, что отправит пару к уровню 0.8000. USD/JPY также может расти, закрепившись выше отметки 77.00, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, основная новость, ожидающая рынок в четверг, будет опубликована после открытия североамериканской сессии. Данные по числу первичных заявок на получение пособия по безработице в США могут серьезно повлиять на ход торгов. Прогнозы говорят о снижении этого показателя, и, если они оправдаются, то это будет означать постепенный выход США и всей мировой экономики из застойного периода. В этой ситуации можно ожидать снижение курсов валют-убежищ и рост курса более доходных валют.