Клюев: 61% местных регуляторных актов не соответствуют принципам регуляторной политики
Согласно предоставленной местными администрациями информации, из 58 тыс. местных регуляторных актов комиссиями всех уровней признаны несоответствующими принципам государственной регуляторной политики более 35 тыс. (61% от общего количества).
Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА.
Он отметил, что работа органов местного самоуправления и государственных администраций по пересмотру местных регуляторных актов должна быть полностью завершена в начале сентября.
А.КЛЮЕВ сообщил, что более половины всех актов были приняты с нарушением процедур, либо были полностью незаконными или значительно усложняли жизнь бизнесу и гражданам.
По словам первого вице-премьера, наиболее часто отменяемые и пересматриваемые акты касались местных налогов и сборов; механизма осуществления экспертной оценки земли и установления тарифов на ее аренду; порядка передачи в аренду и продажи коммунальных объектов; процедуры получения разрешительных документов; согласования коммунальных тарифов; вопросов строительства и обеспечения равных условий при размещении и эксплуатации малых архитектурных форм.
Как заявил А.КЛЮЕВ, полностью должны быть отменены 31 тыс. регуляторных актов, а в остальные должны быть внесены изменения.
По данным из регионов, работа по пересмотру местных регуляторных актов полностью завершена в 5 областях – Волынской, Днепропетровской, Полтавской, Ривненской и Черниговской, а в ряде регионов – подходит к завершению.
«Я еще раз напомнил им (местным властям – УНИАН), что процесс дерегулирования очень важен для страны, и Президент Украины держит этот вопрос на постоянном контроле», - сказал А.КЛЮЕВ. И добавил, что на следующей неделе на селекторном совещании с представителями всех регионов Украины будут заслушаны отчеты тех руководителей, чьи области затянули выполнение поставленных задач.