Визит миссии МВФ в Украину переносится на конец октября

Визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев переносится на конец октября 2011 года.

Об этом заявил специальный советник директора МВФ Девид ЛИПТОН по итогам встречи с представителями украинского правительства и центробанка в Вашингтоне, сообщается на официальном сайте МВФ.

«Во вторник я встречался с министрами ЯРОШЕНКО и БОЙКО, и заместителем председателя (НБУ – УНИАН) СОРКИНЫМ в Вашингтоне. Мы обсуждали последние экономические события в Украине и за границей, а также прогресс в программе stand-by», - сказал он.

«Я подчеркнул важность сильной политики и реформ для преодоления задержки и завершения второго этапа пересмотра. Власть подтвердила свою заинтересованность целям программы stand-by и в осуществлении мероприятий. Следующая миссия фонда в Киев планируется на конец октября», - отметил Д.ЛИПТОН.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО и министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО находились в Вашингтоне на переговорах с Международным валютным фондом по вопросу получения Украиной очередного транша 23 августа.

Ранее руководитель Представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявлял, что миссия фонда посетит Украину с 29 августа по 9 сентября.

Напомним, программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявил глава представительства МВФ в Украине М.АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить ряд требований.

Первым требованием Фонда является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

Второе требование, как сообщил М.АЛЬЕР, касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

Третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что Фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

Четвертое требование Фонда связано с деятельностью Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, которое по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.