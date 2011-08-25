Межбанк: открытие торгов - 7,9980/8,0010 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9980/8,0010 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2767/70, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5610/11,5670. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4460/62 (вторник — 1,4396/98).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.