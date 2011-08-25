Столичные налоговики с начала года доначислили 1,22 млрд. грн. налогов

По результатам проверок с начала года столичные налоговики доначислили 1,22 млрд. грн. налогов и сборов в бюджет.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев, большую часть этой суммы составляют дополнительные платежи юрлиц, остальные – налоги физлиц-предпринимателей и поступления налога на доходы.

Всего в Киеве в текущем году находились в активном состоянии и перечисляли в бюджет налоги и сборы почти 400 тыс. налогоплательщиков – 189 тыс. предприятий и около 205 тыс. частных предпринимателей.