В Киеве возбуждено дело в отношении гендиректора за невыплату 3,2 млн. грн. зарплаты

Прокуратурой Голосеевского района Киева возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Тридента Агро» по факту невыплаты зарплаты в течение 2009-2011 года 47 работникам предприятия на сумму свыше 3,2 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, руководитель ООО, достоверно зная о существующей задолженности, должен был в первоочередном порядке выплатить своим работниками зарплату. Однако средства предприятия расходовались на другие цели: оплату адвокатских услуг, аренду помещения, приобретение валюты, предоставление займа, расчеты с поставщиками и тому подобное.

Дело возбуждено по ч.2 ст.175 Уголовного кодекса Украины. За невыплату заработной платы, в результате нецелевого использования средств, предусмотрено максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.