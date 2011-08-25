Заявления МВФ свидетельствуют об отсутствии прогресса в выполнении Украиной условий Фонда - эксперт

Исходя из последних заявлений Международного валютного фонда (МВФ), можно сделать вывод об отсутствии особого прогресса в вопросе повышения украинской стороной тарифов на газ, что является одним из ключевых условий МВФ.

Так прокомментировала УНИАН информацию о переносе визита миссии Международного валютного фонда в Украину на конец октября главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена БЕЛАН.

Эксперт также отметила, что "несмотря на то, что украинский парламент принял законопроект о пенсионной реформе (одно из основных требований МВФ) еще в июле, Президент пока так и не подписал его, и мы полагаем, что он будет подписан лишь после исключения из законопроекта поправки, которая серьезно увеличивает давление на баланс Пенсионного фонда".

По словам Е.БЕЛАН, поскольку визит миссии МВФ отложен, как минимум, на полтора месяца, Украина может рассчитывать на получение следующего кредитного транша в размере 1,5 млрд. долл. не ранее середины ноября.

По мнению эксперта, реакция рынков на информацию о переносе сроков визита миссии МВФ в Украину, по всей видимости, будет негативной, хотя это и не стало большим сюрпризом после того, как появилась информация о задержке с подписанием пенсионного законодательства.

"Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что продолжающаяся волатильность на мировых кредитных рынках, в конечном счете, вынудит украинские власти принять необходимые меры для возобновления кредитования МВФ", - отметила Е.БЕЛАН. По ее словам, Украина в настоящий момент не испытывает острой необходимости в кредитных средствах Международного валютного фонда, которые направляются в резервы центрального банка. Но действующая программа с МВФ необходима для сохранения благоприятных условий доступа на внешние рынки капитала для правительства, которое будет нуждаться во внешних займах для финансирования дефицита. "Однако, мы полагаем, что переговоры с МВФ будут непростыми, поскольку украинские власти будут балансировать между программой МВФ и возможными негативным влиянием требуемых Фондом непопулярных мер на рейтинги власти в преддверии парламентских выборов в октябре 2012 г.", - добавила Е.БЕЛАН.

Как сообщал УНИАН, специальный советник директора МВФ Девид ЛИПТОН по итогам встречи с представителями украинского правительства и центробанка в Вашингтоне заявил, что визит миссии Международного валютного фонда в Киев переносится на конец октября 2011 г.

Ранее руководитель Представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявлял, что миссия фонда посетит Украину с 29 августа по 9 сентября.