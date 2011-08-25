Бизнес удвоил уплату налогов от операций с недвижимостью – ГНСУ

Бизнес увеличил уплату налогов от операций с недвижимостью почти в два раза – с начала года в бюджет поступило 17,7 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной налоговой служба Украины (ГНСУ).

«Субъекты хозяйствования, занятые в данной сфере, перечислили в бюджет на 8,9 млрд. грн. больше, чем в прошлом году (всего – 17,7 млрд. грн.)”, - отметил заместитель председателя службы Александр КЛИМЕНКО во время оперативного совещания.

Среди «рекордсменов» по увеличению темпов уплаты налогов также предприятия добывающей промышленности, которые увеличили налоги и сборы на 7,9 млрд. грн., или в 1,8 раза, - до 17,2 млрд. грн.

Рост платежей отрасли оптовой и розничной торговли с начала года составил 6,7 млрд. грн., всего в бюджет поступило 15,2 млрд. грн.

В полтора раза выросли поступления от строителей (на 1,1 млрд. грн.) – до 2,8 млрд. грн.

А.КЛИМЕНКО объясняет данную динамику внедрением новых методов борьбы с теневой экономикой и уклонением от налогообложения.

Всего с начала года в госбюджет поступило 107,2 млрд. грн., что превышает показатели прошлого года на 38,8 млрд. грн., или в 1,6 раза.