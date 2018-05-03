МВФ в очередной раз отказал. Что ждет Украину?

Ожиданиям власти, что компромисс в отношениях с МВФ будет достигнут, не суждено сбыться, по крайней мере, в сентябре. Фонд изменил свое решение направить миссию в Украину с 29 августа по 9 сентября, о чем заявлял ранее руководитель представительства МВФ в Украине Макс Альер.

Видимо, переговоры 23 августа в Вашингтоне, которые проводили от имени Украины министр финансов Федор Ярошенко и министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, закончились ничем. Правда, для власти это не стало неожиданностью. Заявляя о переговорах, премьер-министр Николай Азаров не двузначно подчеркнул - Украине необходимо развивать экономику, зарабатывать деньги, чтобы не зависеть от кредитов.

Как отметил специальный советник директора МВФ Девид Липтон по итогам переговоров в Вашингтоне: «Я подчеркнул важность сильной политики и реформ для преодоления задержки и завершения второго этапа пересмотра. Власть подтвердила свою заинтересованность целями программы stand-by и осуществлением мер. Следующая миссия фонда в Киев планируется на конец октября».

Основное требование Фонда - проведение пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества. Второе касается повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения до реального уровня. Третье связано с предыдущим – МВФ согласился на менее значительное повышение тарифов, но при этом нам нужно найти дополнительные финансовые ресурсы.

Четвертое требование относительно деятельности Нацбанка, в частности, упразднение требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, которое, по мнению Фонда, снижает независимость НБУ.

***Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Киеву кредита на сумму около 16 млрд. долл. Срок действия программы - 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых. Сразу после одобрения программы Украина получила первый транш в размере 1,89 млрд. долл. Совет директоров МВФ на заседании 22 декабря 2010 г. принял решение о выделении Украине второго транша в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл. Как заявил глава представительства МВФ в Украине Макс Альер, для его получения Украина должна выполнить ряд требований.

Относительно первого условия получения финансовой «помощи», то закон о пенсионной реформе, который должен вступить в силу с 1 сентября, до сих пор не подписан Президентом. Он продолжает находиться в Раде. Как пояснил спикер парламента Владимир Литвин, в документ нужно внести технические правки (необходимость в них появилась якобы во время подготовки закона к подписанию), которые уже наработаны и будут рассмотрены парламентариями в первый день работы следующей сессии – 6 сентября.

В случае принятия положительного решения закон отправится на подпись главы государства. Причем ранее «задержку» списывали на тот факт, что ряд депутатов внесли законопроект об отмене пенсионного закона, в частности, из-за нарушения процедуры его принятия (за закон проголосовали 248 народных депутатов, оппозиция утверждает, что эта цифра не отвечает действительности, т.к. в зале было намного меньше народных депутатов). То есть, скандал назревает. А пока ряд парламентариев предлагают начать «пенсионную революцию» с 1 января 2012 года. Но тогда нам не видать 1,5 млрд долларов транша кредита МВФ? А может народное спокойствие для власти важнее, чем «помощь» Фонда. Ведь так не хочется дразнить электорат непопулярными мерами, особенно в преддверии выборов. Это касается и повышения цен на газ для населения, причем сюда можно добавить и «разборки» с Россией. «Соседка» устами Президента четко дала понять – «газовых» уступок не будет, и вообще Украина должна идти по белорусскому пути в решении вопроса. Минск получил так называемую интеграционную скидку в качестве приза за участие в Таможенном союзе и согласие продать России «Белтрансгаз».

«Хотя наши (украинские) коллеги сразу же открестились от этого, я считаю, что здесь торопиться не надо. Потому что с Белоруссией у нас тоже были свои проблемы и очень серьезные по газовому сотрудничеству, но мы вышли на нормальный уровень взаимопонимания. Беларусь сегодня является членом Таможенного союза, и мы договорились о том, что Россия приобретает «Белтрансгаз», фактически на 100%. Это создает новые условия. Вот по такому пути, мне кажется, нужно идти и нашим украинским друзьям», - сказал Дмитрий Медведев.

При этом украинский вариант формата участия в Таможенном союзе Россия не приемлет – либо даетесь «заглотить» целиком, либо пеняйте на себя. А при этом нам обещают стоимость голубого топлива в четвертом квартале на уровне 600 долларов. О каком повышении тарифов может идти речь?

Относительно Нацбанка, то регулятор постоянно сообщает о выполнении всех требований Фонда по валютно-курсовой политике - объем международных резервов превышает нижний предел, а ежедневные отклонения официального курса гривни от ее рыночных котировок находятся в рамках допустимой нормы. Но, согласно статистике, в Украине сокращается объем средств на корсчетах комбанков. К примеру, к 1 августа он составлял почти 15 млрд. грн., а уже к 8 августа – менее 12 млрд. грн. То есть, впереди девальвация?.. А это значит, что банки могут столкнуться с новым валом неплатежей.

При этом не снимается с повестки дня вопрос прихода новой волны мирового кризиса, вызванной проблемами в США и Европе. В этой связи 11 августа Президент поручил Кабмину и НБУ подготовить ряд мер по снижению негативного влияния ситуации не внешних рынках, среди которых сокращение долларизации украинской экономики, замещение импортных товаров отечественными, повышение привлекательности безналичных расчетов.

Выходит, что возобновление сотрудничества с МВФ необходимо, но что тогда означает факт переноса визита миссии?

Как отмечает Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, «факт переноса визита миссии, скорее всего, свидетельствует о том, что очередной транш Фонда в текущем году Украина не получит. Это очень плохо для экономики страны, в первую очередь, для валютного рынка. Отказ МВФ в кредите - сигнал для зарубежных инвесторов, что работать с Украиной не стоит. Платежный баланс нашей страны трещит по швам, если бы в первом полугодии не продали «Укртелеком» и правительство не реализовало бы еврооблигации, то имели бы многомиллиардный дефицит. Внешняя торговля тоже «в минусе» из-за дороговизны российского природного газа. Как результат - в конце года НБУ или придется активно продавать валюту из своих резервов, или девальвировать гривню, дабы спасти ситуацию. Для Украины на текущий момент очень важно сотрудничество с МВФ. Причем не столько в плане кредита, сколько для повышения инвестиционного имиджа в мире. К сожалению, сейчас ситуация не из лучших. Даже материнские банки опасаются предоставлять кредиты своим украинским дочерним банкам. Для мировых инвесторов Украина выглядит хуже, чем, к примеру, Албания или Португалия. Без помощи МВФ удержать стабильный курс доллара будет все сложнее и сложнее».

Исполнительный директор АКБУ Артем Кучин убежден, что «диалог с МВФ продолжится, и компромисс будет найден. Ведь в сотрудничестве заинтересованы обе стороны. А пока правительство справляется с ситуацией без финансирования Фонда, спешить с получением очередного транша не следует. Думаю, это прекрасно понимает и украинская власть, и чиновники МВФ».

Как отметил главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан, поскольку визит миссии МВФ отложен, как минимум, на полтора месяца, Украина может рассчитывать на получение следующего кредитного транша не ранее середины ноября.

По мнению эксперта, реакция рынков на информацию о переносе сроков визита миссии МВФ в Украину, по всей видимости, будет негативной, хотя это и не стало большим сюрпризом после того, как появилась информация о задержке с подписанием пенсионного законодательства. "Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что продолжающаяся волатильность на мировых кредитных рынках, в конечном счете, вынудит украинские власти принять необходимые меры для возобновления кредитования МВФ", - отметила Е.Белан.

По ее словам, Украина в настоящий момент не испытывает острой необходимости в кредитных средствах Международного валютного фонда, которые направляются в резервы центрального банка. Но действующая программа с Фондом необходима для сохранения благоприятных условий доступа на внешние рынки капитала для правительства, которое будет нуждаться во внешних займах для финансирования дефицита. "Однако, мы полагаем, что переговоры с МВФ будут непростыми, поскольку украинские власти будут балансировать между программой МВФ и возможными негативным влиянием требуемых Фондом непопулярных мер на рейтинги власти в преддверии парламентских выборов в октябре 2012 г.", - подчеркнула Е.Белан.

А пока власть занимается "балансированием", Украина, похоже, все больше катится в пропасть. Об этом свидетельствует, среди прочего, и празднование Независимости, «красочность» которому придало массовое участие сотрудников МВД, что ярко продемонстрировало состояние дел в стране – «свобода» и «прогресс». А политика и экономика, как известно, связаны неразрывно...

Нана Черная (УНИАН)