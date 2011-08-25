Доллар на межбанке подорожал

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9980/8,0010, к 12:00 сузился спрэд - 7,9990/8,0010. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9980/8,0020 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2767/0,2770, к 12:00 цены повысились - 0,2769/0,2772. К закрытию торгов цены вернулись к уровню 0,2767/0,2770. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,8300 (-0,0830).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4390/1,4470.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5610/11,5670, к 12:00 цены практически не изменились - 11,5600/11,5665. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 11,5465/11,5560.