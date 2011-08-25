Формула "3+1" отвечает интересам как Украины, так и Таможенного союза – Ельченко

Москва. Сотрудничество по формуле "3+1" более всего отвечает на нынешнем этапе интересам как Украины, так и Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО сказал журналистам в Москве.

“Убежден, что участие или неучастие Украины в этих интеграционных форматах будет зависеть от того, насколько они отвечают нашим национальным интересам. Идет трудная работа, чтобы убедить Российскую Федерацию и других членов Таможенного союза в том, что именно предложенное нами сотрудничество по формуле "3+1" более всего отвечает на нынешнем этапе интересам как Украины, так и Беларуси, России и Казахстана”, - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он объяснил, что Таможенный союз начал сравнительно полноценно функционировать фактически только с 1 июля 2011 года. Еще не сформирована окончательно его юридическая база, многие другие вещей необходимо привести к общему знаменателю, идет процесс вступления этих трех стран во Всемирную организацию торговли, членом которой Украина уже давно является, добавил он.

“Пока это все не произойдет, никто - ни в нашей стране, ни в России, не сможет четко сказать, чем полноценное участие Украины в Таможенном союзе выгоднее”, - считает посол.

По его мнению, этот вопрос следует отделить от политики и дать специалистам - научным работникам и экономистам, сообща сесть и подумать. «Кстати, об этом говорится в письме группы российских ученых на имя Владимира ПУТИНА, в котором они привлекают его внимание к тому, что просто давление на Украину - без обоснованного экономического анализа - не даст результатов. И они предлагают (а мы это приветствуем) создать совместную научную группу и дать ей время, чтобы юристы и экономисты показали существующие преимущества, недостатки и что стоит сделать», - подчеркнул посол.

“Мы также анализируем, насколько Таможенный союз отвечает обязательствам Украины в рамках ВТО. Ведь если мы сегодня решим вступать в Таможенный союз, то необходимо будет пересмотреть свои ранее взятые обязательства перед примерно 150 странами. Возникает вопрос - если страны Таможенного союза также двигаются по пути к членству в ВТО, то зачем тогда сейчас пересматривать все Украине?”, - подчеркнул В.ЕЛЬЧЕНКО.

“Таким образом, говорить об участии Украины в Таможенном союзе преждевременно. Вот когда он начнет полноценно функционировать, когда в мире будет признано, что существующие в этом союзе правила не противоречат нормам ВТО или другому международному законодательству, тогда я не исключаю, что Украина может на каком-то этапе решить присоединиться или приблизиться к этой организации. Но сегодняшний день об этом говорить еще рано”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 24 августа Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия не готова предложить Украине особых условий членства в Таможенном союзе - либо пускай вступает на общих основаниях, либо к ней может быть применен другой режим.

«Таможенный союз - это все же высшая форма интеграции, и мы заинтересованы в том, чтобы туда подключилась Украина - большое европейское государство, братское, дружественное нам», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Но мы не можем согласиться с подключением Украины по каким-то там формулам типа «3+1» - «мы 20 документов подпишем, а 30 - не будем». Нет! Либо пусть вступает целиком и полностью, подписывают по этапам, становятся полноправными членами Таможенного союза и извлекают из этого все выгоды и несут все обязанности, либо тогда - это уже другой путь, но в этом случае это уже создаст соответствующую обстановку», - предупредил Президент РФ.

Он не исключил, что при таком развитии событий в ряде случаев России придется применять «другие таможенные режимы относительно Украины».