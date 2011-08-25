РФ не будет поддерживать политику Украины, пока та не согласится на ее условия - эксперт

Заявления Д.МЕДВЕДЕВА свидетельствуют о том, Россия не будет полностью поддерживать политику украинского правительства до тех пор, пока Украина не согласится на предложенный Россией вариант сотрудничества в сфере торгово-экономических соглашений.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Зенон ЗАВАДА.

По его словам, среди возможных дальнейших шагов российское правительство может ужесточить таможенные барьеры, что негативным образом скажется на украинских экспортерах.

В то же время, считает аналитик, «текущая ситуация является подтверждением того, что украинское правительство по-прежнему стремится к европейской интеграции».

Как сообщал УНИАН, 24 августа Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия не готова предложить Украине особых условий членства в Таможенном союзе - либо пускай вступает на общих основаниях, либо к ней может быть применен другой режим.

«Таможенный союз - это все же высшая форма интеграции, и мы заинтересованы в том, чтобы туда подключилась Украина - большое европейское государство, братское, дружественное нам», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Но мы не можем согласиться с подключением Украины по каким-то там формулам типа «3+1» - «мы 20 документов подпишем, а 30 - не будем». Нет! Либо пусть вступает целиком и полностью, подписывают по этапам, становятся полноправными членами Таможенного союза и извлекают из этого все выгоды и несут все обязанности, либо тогда - это уже другой путь, но в этом случае это уже создаст соответствующую обстановку», - предупредил Президент РФ.

Он не исключил, что при таком развитии событий в ряде случаев России придется применять «другие таможенные режимы относительно Украины».

Кроме того, Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что Украина должна идти по белорусскому пути в решении вопроса о цене на газ. Минск получил так называемую интеграционную скидку в качестве приза за участие в Таможенном союзе и согласие продать России «Белтрансгаз».