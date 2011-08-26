Золото в четверг снова подорожало. Мировые фондовые индексы упали

Цены на золото в четверг, 25 августа, приостановили падение и вернулись к росту после того, как мировые фондовые биржи снова ушли "в минус" на фоне неопределенности в мировой экономике.

Так, декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам четверга подешевел на 0,3% - до 1763,2 доллара за тройскую унцию. Днем ранее стоимость золота опускалась на самую значительную величину с 2008 года - падение составляло более 100 долларов за унцию.

Американские биржевые индексы по итогам торгов четверга понизились в пределах 1,51%-1,95%, европейские - опустились на 0,6-1,7% на фоне слабой статистики с рынка труда США и появившихся слухов о том, что наивысший рейтинг Германии может быть понижен.

Позже в СМИ распространились сообщения о том, что представители крупнейших мировых рейтинговых агентств Moody`s, Fitch и Standard&Poor`s подтвердили наивысший кредитный рейтинг ФРГ, передает РИА "Новости".

Рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным, за первое полугодие 2011 года металл подорожал на 5,3%, в июле повышение его стоимости составило 8,5%. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным периодом увеличения цены, по крайней мере, с 1920 года.

Основными факторами поддержки стоимости золота, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.