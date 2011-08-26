На сегодняшних торгах вряд ли евро сможет резко подняться вверх - эксперт

Даже если на рынке и появятся какие-нибудь антидолларовые настроения, вряд ли евровалюты смогут серьезно откатиться наверх. Так, рост пары евро/доллар будет ограничен уровнем 1.4450, а фунта – отметкой 1.6350, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, помимо столь ожидаемого всеми выступления главы ФРС США, в пятницу стоит обратить внимание и на другие события. Например, релиз данных по ВВП Великобритании и США, а также индекс уверенности потребителей, рассчитываемый университетом Мичигана.