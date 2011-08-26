Аделаджа просит перевести 200 томов уголовного дела на язык йоруба

Бывший пастор "Посольства Божьего" Сандей АДЕЛАДЖА плохо понимает русский и просит переводчика. Об этом 25 августа сообщил адвокат С.АДЕЛАДЖИ Андрей ФЕДУР, передает ТСН.

По словам А.ФЕДУРА, проповедовать на русском и знакомиться с обвинениями - не одно и то же.

Адвокат также обратился в Днепровский районный суд столицы с ходатайством: перевести 200 томов уголовного дела с украинского на йоруба - родной язык бывшего руководителя «Посольства Божьего». В мире на этом языке говорят 20 миллионов человек, преимущественно жители юго-запада Нигерии.

С.АДЕЛАДЖУ, бывшего пастора протестантской церкви, обвиняют в создании финансовой пирамиды на основе компании King`s Capital. По официальным подсчетам, прихожане церкви внесли в King`s Capital около 100 миллионов гривень.

Сам обвиняемый на суд не явился.

Напомним, уголовное дело против С.АДЕЛАДЖИ было направлено в суд в конце июля 2011 года.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в связи с деятельностью компании King`s Capital, которая под различными предлогами собирала деньги с жителей Украины. Фактически она действовала по принципу финансовой пирамиды. Пострадавшими от ее деятельности, по информации "Комсомольской правды в Украине", по уголовному делу проходят более 600 человек. Материальный ущерб составляет более 52 млн. грн.

С.АДЕЛАДЖУ обвиняют в том, что, используя свое положение, он в своих проповедях призывал паству нести деньги в финансовую пирамиду. По словам адвоката Ивана БОДНАРУКА, представляющего интересы потерпевших, существуют доказательства того, что пастор даже давал указания руководителям пирамиды, чтобы те "брали с прихожан еще больше денег". "Он будет сидеть - сто процентов", - цитирует юриста газета "Сегодня". Адвокат С.АДЕЛАДЖИ, в свою очередь, считает обвинения абсурдными.

Помимо прочего, по словам И.БОДНАРУКА, в материалах дела есть свидетельства того, что С.АДЕЛАДЖА в своих проповедях использовал "гипнотическую технику". "В связи с таким влияниями у людей ослабевала самостоятельность в принятии решений, повышалась потребность подчиняться авторитетам", - рассказал юрист. В "Посольстве Божьем" это отрицают.