Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9980-8,0005 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9980/8,0005 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2765/0,2768, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,5405/11,5455. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4424/1,4426 (четверг – 1,4460/1,4462).

В четверг, 25 августа, Нацбанк на рынок не выходил.