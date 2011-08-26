ВБ выделит Украине 150 млн. долларов дополнительного займа для поддержки экспорта

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил выделение дополнительного займа для Украины на сумму 150 млн. долл. для продолжения реализации проекта по поддержке экспортеров.

Об этом сообщает ВБ на своем официальном сайте.

Дополнительная ссуда пополнит существующую кредитную линию по проекту и продлит его выполнение до конца 2014 года.

Кредит будет предоставлен «Укрэксимбанку» на срок до 30 лет, в том числе предусмотрен 6-летний льготный период, гарантии по кредиту предоставляет правительство Украины.

В частности, 45 млн. долл. будут использованы банком для прямого финансирования клиентов-экспортеров, 105 млн. долл. будут направлены на предоставление кредитов финансовым посредникам с последующим их выделением для экспортеров.

Проект начат в 2006 году.

“Украине нужен более конкурентоспособный и диверсифицированный экспорт, чтобы подтвердить экономический рост в глобальной волатильности. Этот проект был ключевым источником финансирования для экспортеров во время кризиса. Обеспечивая дополнительное финансирование сейчас, мы надеемся продлить его действие до выздоровления", - сказал директор ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР.

С момента присоединения Украины к проекту ВБ в 1992 году банк предоставил стране 7 млрд. долл. по 39 проектам и программам.