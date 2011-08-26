Лукашенко обещает стабилизировать валютный рынок через полтора-два месяца

Минск. Ситуация на валютном рынке Беларуси будет стабилизирована через полтора-два месяца, а на следующей неделе будет окончательно определен курс действий власти в финансово-кредитной сфере.

Об этом заявил Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО на совещании по актуальным вопросам социально-экономического развития страны, сообщает официальный сайт главы государства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, А.ЛУКАШЕНКО напомнил о договоренности обсудить проблемные вопросы экономики страны с участием членов правительства, Национального банка, других заинтересованных структур по итогам социально-экономического развития за первое полугодие.

«Сегодня на основании проработки вопросов на этом совещании мы определим курс. Дальше тянуть нельзя. Ко вторнику-среде все это будет сведено в единый документ и вынесено на уровень Президента, и я лично объявлю людям, как будет действовать правительство и Национальный банк в этой ситуации», - сказал глава государства. При этом будут определены ответственные и контролирующие лица.

«Полтора-два месяца у нас на стабилизацию ситуации на валютном рынке. Полностью! - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО. - Чтобы население уже не просто слушало и верило или не верило, а почувствовало, что тот курс, который определен, будет действовать и дальше, и ситуация будет развиваться в том направлении, в котором будет обозначена Президентом».

Президент подчеркнул, что стране надо выходить на нормальный уровень функционирования валютного рынка. «Мы договаривались 10-12 дней тому назад, чтобы в спокойном режиме проработать все варианты нашей тактики и стратегии действий в ближайшее время, чтобы стабилизировать валютный рынок, и даже не стабилизировать, он стабилизировался на каком-то неприемлемом для нас уровне. Нам надо выходить на нормальный уровень функционирования валютного рынка», - сказал Президент Беларуси.

Согласно официальным сообщениям, поступление валютной выручки за январь-июнь 2011 года достигло своего исторического максимума и составило свыше $20 млрд. Рост ВВП в стране за семь месяцев 2011 года составил почти 110%, выполнены большинство параметров прогноза социально-экономического развития, темпы роста экспорта товаров за первое полугодие текущего года составили почти 170% и превысили темпы роста импорта на 9%.

В то же время А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что даже такие показатели не позволяют иметь сегодня достаточно валюты, чтобы строить свою политику на валютном рынке и стабилизировать ситуацию.

«Недопущение обесценивания национальной денежной единицы и упорядочение валютного рынка - важнейшие задачи правительства и Национального банка на сегодняшний день. Текущее состояние экономики говорит о том, что у нас есть все возможности для решения поставленных задач», - считает А.ЛУКАШЕНКО.