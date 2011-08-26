Азаров: Украине не нужен очередной транш МВФ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что Украина продолжает и развивает сотрудничество с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, комментируя статью Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в «The Wall Street Journal».

«Вчерашнее заявление МВФ и говорит о том, что сотрудничество не просто продолжается, а активно развивается. Ведь каждый может истолковывать что угодно. Но я-то знаю реальную ситуацию. И реальная ситуация заключается в том, что наш министр финансов и наш министр топлива и энергетики, и заместитель председателя Национального банка провели переговоры с руководством МВФ и договорились», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер пояснил, что результатом этих переговоров было определено, как выполняется программа сотрудничества Украины и МВФ, а также были намечены сроки приезда миссии МВФ в Украину.

«Это абсолютно честная позиция. Абсолютно честно сказал Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ о том, что программа выполняется», - подчеркнул премьер-министр.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что Украине не нужен очередной транш кредита МВФ. «Так для чего я буду увеличивать свой внешний государственный долг? Для чего, кто мне может ответить? Для чего я буду ухудшать параметры страны на мировых рынках и привлекать эти два-три миллиарда, которые идут не в бюджет, не на финансирование дефицита, а на увеличение валютных ресурсов страны?», - заявил он.

«Мы находимся в программе сотрудничества с МВФ, большинство программных задач, которые поставлены в программе, мы выполняем, и это отвечает нашим национальным интересам. Деньги нам сейчас, еще раз говорю, не нужны. Если они будут нужны, значит, мы поедем в Вашингтон, поставим условия определенные, выполним условия, которые выставляют нам кредиторы и получим этот транш. Никаких препятствий для получения транша не существует», - резюмировал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО и министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО находились в Вашингтоне на переговорах с Международным валютным фондом по вопросу получения Украиной очередного транша 23 августа.

25 августа стало известно, что визит миссии МВФ в Киев переносится на конец октября 2011 года.

По словам специального советника директора МВФ Девида ЛИПТОНА, «я встречался с министрами ЯРОШЕНКО и БОЙКО, и заместителем председателя (НБУ) СОРКИНЫМ в Вашингтоне. Мы обсуждали последние экономические события в Украине и за границей, а также прогресс в программе stand-by».

«Я подчеркнул важность сильной политики и реформ для преодоления задержки и завершения второго этапа пересмотра. Власть подтвердила свою заинтересованность целям программы stand-by и в осуществлении мероприятий. Следующая миссия фонда в Киев планируется на конец октября», - отметил Д.ЛИПТОН.

Ранее руководитель Представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявлял, что миссия фонда посетит Украину с 29 августа по 9 сентября.

Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявил глава представительства МВФ в Украине М.АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Украина должна выполнить ряд требований.

Первым требованием является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

Второе требование, как сообщил М.АЛЬЕР, касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

Третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что Фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

Четвертое требование фонда связано с деятельностью Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, которое по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.