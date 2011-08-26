Вклады населения Беларуси замораживаться не будут – Лукашенко

Минск. Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заверил, что в Беларуси вклады населения замораживаться не будут, поскольку для этого нет никакой необходимости.

Об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил на совещании по актуальным вопросам социально-экономического развития страны, сообщает официальный сайт главы государства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, Президент Беларуси, обращаясь к присутствующим, сказал: «Начинают опять нам подбрасывать гнилье, пятая колонна наша, да и из-за пределов, мол, завтра-послезавтра начнут замораживать вклады. Вот чего я вам не советую делать и категорически запрещаю, так это этого».

«Никакого замораживания вкладов населения. Нам нет необходимости это сегодня делать. Никакой необходимости - это ведь ничего не даст», - подчеркнул глава государства. Он также отметил, что в руководстве страны мыслей об этом нет, как это свидетельствует из доклада председателя правления Нацбанка. «Значит, нам начинают эту идейку подбрасывать для того, чтобы возбудить население», - считает Президент Беларуси. Он также подчеркнул: «Хочу, чтобы население понимало: мы на эту меру не пойдем, она нам не нужна».

Во избежание каких-либо слухов и инсинуаций руководство Беларуси намерено еженедельно информировать население об экономической ситуации и принимаемых действиях. «Ничего в тайне держать не надо, даже если это будет неприятно», - сказал глава государства.

«Я смело об этом говорю, потому что нормально работает экономика, все люди заняты, безработица ниже, чем когда-либо, - отметил А.ЛУКАШЕНКО - Сегодня есть все для того, чтобы заработать, вывести экономику на нужный уровень, сбалансировать валютный рынок и сохранить страну».

Как сообщал УНИАН, на совещании по актуальным вопросам социально-экономического развития страны А.ЛУКАШЕНКО также заявил, что ситуация на валютном рынке Беларуси будет стабилизирована через полтора-два месяца, а на следующей неделе будет окончательно определен курс действий власти в финансово-кредитной сфере.