Межбанк: закрытие торгов - 7,9910/7,9945 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9980/8,0005, к 12:00 цены снизились до 7,9970/7,9985. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9910/7,9945 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2765/0,2768, к 12:00 цены поднялись до 0,2768/0,2771. К закрытию торгов цены понизились до 0,2765/0,2769. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,8750 (+0,0450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4370/1,4450.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5405/11,5455, к 12:00 цены составляли 11,5410/11,5470. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 11,5315/11,5405.