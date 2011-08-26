Гостаможслужба в августе увеличила перечисления в госбюджет на 54% – до 10 млрд. грн.

Государственная таможенная служба Украины в августе текущего года собрала 10 млрд. грн. налогов и сборов, что на 54% больше, чем год назад.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель руководителя Гостаможслужбы Александр ДОРОХОВСКИЙ во время семинара Гостаможслужбы в Скадовске (Херсонская область).

В частности, А.ДОРОХОВСКИЙ отметил, что всего за 8 месяцев т.г. украинские таможенники собрали на 30,8% больше средств, чем в минувшем году, - около 70 млрд. грн.

По его словам, сегодня украинская таможня собирает ежедневно в госбюджет 0,5 млрд. грн.

В числе факторов, которые повлияли на повышение экономических результатов работы Гостаможслужбы, А.ДОРОХОВСКИЙ отметил проведенную оптимизацию структуры службы (сокращение в 2 раза количества таможенных органов - с 50 единиц всех отраслевых и территориальных таможен), многократное сокращение времени прохождения таможенных процедур, упорядочение классификации проходящих таможню товаров, увеличение товарооборота до 84 млрд. долл. и т.д.).

В частности, он отметил, что только по группе сельхозмашин увеличение объема импорта составило 1,5 раза, на 90% вырос импорт минеральных удобрений и на 36% - экспорт сельхозпродукции.