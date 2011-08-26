Средняя зарплата в Беларуси с декабря снизилась вдвое - до 240 долларов в месяц

Минск. На сегодняшний день белорусы стали получать в два раза меньше денег в перерасчете на американский доллар, чем было в декабре 2010 года, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Как сообщает БелТА со ссылкой на Национальный статистический комитет, начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июле текущего года составила 1 млн. 854 тыс. 517 белорусских рублей, или около 240 долларов (по реальному курсу доллара на черном рынке). Для сравнения: в июне этот показатель равнялся 1 млн. 782 тыс. 857 белорусских рублей.

Напомним, что в декабре 2010 года, во время предвыборной агитации, средняя зарплата в Беларуси выросла до 500 долларов.