Эксперты заявляют о возможном падении цен на золото

Эксперты считают возможным падение цен на золото и интереса к нему со стороны инвесторов.

Как отметил в комментарии УНИАН управляющий директор "Драгон Эсет Менеджмент" Андрей ЗОЛОТУХИН, сегодня золото бьет все рекорды роста по одной причине — полной неопределенности в мире. "Сейчас мало кто понимает, какая будет инфляция в развитых странах, какие будут действия правительств по поддержанию своих национальных экономик, и какие будут в результате паритеты между мировыми валютами", - сказал он. И поскольку, по мнению эксперта, перечисленное выше зависит не от фундаментальных причин, которые можно предвидеть, а от действий или бездействия отдельных высокопоставленных чиновников, то прогнозирование ситуации практически невозможно. "Поэтому люди и предпочитают переждать такое неспокойное время в золоте. А поскольку золото очень сильно выросло, начали искать, что еще не выросло, при этом достаточно стабильно и не очень зависит от ЕС или США, — таким образом добрались до франка и иены", - сказал А.ЗОЛОТУХИН. Тем не менее, по его словам, нужно понимать, что как только вся эта неопределенность пройдет, тут же пропадет интерес к золоту, и цены на него упадут. "Да, последние 10 лет золото росло в цене. Но 20 лет до этого оно падало... Такая же ситуация с падением золота может ждать нас и теперь, но только после стабилизации в мировой экономике", - отметил А.ЗОЛОТУХИН.

По словам директора аналитического департамента инвестиционной группы "Сократ" Ивана ПАНИНА, "золото является активом тихой гавани, в которую бегут инвесторы из более рисковых инструментов". Как отметил аналитик, сегодня золото стоит на 32% дороже, чем в начале года, и это только по прошествии почти восьми месяцев. В 2010 г. цена золота выросла на 29,5%, в 2009 г. - на 24,7%, в 2008 г. - на 5,8%. Золото начало бурный рост с июля месяца (с 1-го июля золото подорожало на 26,6%, или 400 долл.) на фоне проблем с государственными долгами ряда стран еврозоны. Масла в огонь добавило снижение кредитного рейтинга США.

"Мы считаем, что такой бурный рост может обернуться столь же резкой коррекцией. Возможная стабилизация макроэкономических показателей ряда ключевых стран мировой экономики в 3-м и 4-м кварталах может изменить настроение инвесторов, которых снова может заинтересовать рынок акций", - отметил И.ПАНИН.

Он также подчеркнул, что "замедление мировой экономики не является кризисом, поэтому о кризисе говорить рано". По его словам, наиболее интересными инструментами на фондовом рынке остаются акции перспективных компаний, т.е. тех, которые могут генерировать стабильные растущие денежные потоки.

Напомним, по итогам этой недели золото может подешеветь впервые за восемь недель - инвесторы фиксировали прибыль после взлета цен до исторического максимума 1 911,46 дол. за унцию во вторник, 23 августа. В то же время фьючерсы, которые 23 августа достигли рекордно высокого уровня, на следующий день упали на 5,6%.