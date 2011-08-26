Доллар продолжит снижаться из-за острого дефицита гривни - эксперт

Тенденция к снижению доллара на следующей неделе, скорее всего, сохранится в связи с острым дефицитом гривни на рынке.

Такой прогноз высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВЫДЕНКО.

Он отметил, что в течение недели с 22 по 26 августа 2011 года курс гривни к доллару США к по-прежнему оставался высоким и находился на уровне 7.999/8.001 грн./долл.

По словам И.ДАВЫДЕНКО, к концу нынешней недели произошло снижение до уровня 7,994/7,996 грн./долл. Это связано с уменьшением остатков на корчетах в Национальном банке Украины до почти рекордного с начала года уровня в 12,171 млрд. грн. по сравнению с небольшими 13,415 млрд. грн. в начале недели.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9980/8,0005, к 12:00 цены снизились до 7,9970/7,9985. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9910/7,9945 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2765/0,2768, к 12:00 цены поднялись до 0,2768/0,2771. К закрытию торгов цены понизились до 0,2765/0,2769. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,8750 (+0,0450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4370/1,4450.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5405/11,5455, к 12:00 цены составляли 11,5410/11,5470. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 11,5315/11,5405.