Эксперт: тяга инвесторов к риску постепенно вернулась

Тяга инвесторов к риску постепенно вернулась, несмотря на сообщения о землетрясении в США.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

Он отметил, что завершается последняя полноценная неделя лета, самым крупным событием которой станет саммит в Джексон Хоуле в пятницу. Ожидания симпозиума в Джексон Хоуле удерживают евро/доллар в диапазоне. Темой выступления главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ станут краткосрочные и долгосрочные перспективы американской экономики, а также соответствующая реакция ФРС в виде монетарной политики.

Как подчеркнул В.СТЕЛЬМАХ, «отличием от выступления прошлого года станет то, что теперь мы опасаемся инфляционных рисков, а не дефляционных». Рынки с нетерпением ждут выступления главы Федрезерва, где ожидаются намеки на QE3, что приведет к прорыву 200-пунктового диапазона, с вероятностью дальнейшего роста пары евро/доллар к 1.46. Если же о QE3 не будет объявлено, пара пойдет на понижение.

По словам эксперта, евро/доллар пытается закрепиться выше 1.4430 с потенциалом роста к 1.4470. Выше области 1.4470 отмечен сильный интерес к продаже пары со стороны полуофициальных счетов, который пока не позволяет евро/доллару прорваться выше. В случае тестирования указанного уровня пара способна развить восходящую динамику вплоть до 1.4480/85 и, далее, до 1.45. Стопы расположены на прорыве. К настоящему моменту пара евро/доллар скорректировалась и торгуется на уровне 1.4420.