Эксперт: перспективы золота еще более неопределенные в связи с выступлением Бернанке

Перспективы золота становятся еще более неопределенными в связи с запланированным выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена БЕРНАНКЕ в пятницу, 26 августа.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Он отметил, что Б.БЕРНАНКЕ выступит на экономическом симпозиуме в Вайоминге, и многие инвесторы надеются, что он намекнет на третий раунд денежно-кредитного стимулирования. «Если надежды будут разбиты, это может повредить перспективам акций и вновь дать пищу опасениям относительно рецессии в США, что повысит спрос на золото в качестве актива-убежища. Отсутствие новых сигналов о смягчении со стороны Б.БЕРНАНКЕ в пятницу может столкнуть цены на золото до 1580 долларов», - прогнозирует эксперт.

По словам В.СКИДАНА, разворот цен на золото произошел на фоне того, как фондовые индексы США упали к минимумам. Основным фактором роста стоимости золота остается долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах. Драгоценный металл рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний.

Как подчеркнул эксперт, в минувший вторник цена на золото достигла рекордных максимумов - 1900 долларов за унцию, так как инвесторы стремились к сохранению средств, когда связанные с долгом опасения в Европе и США потрясали фондовые рынки. По его словам, «ряд инвесторов покупает золото, полагая, что оно лучше сохраняет свою стоимость, при не столь радужных перспективах других активов».

В.СКИДАН добавил, что есть также точка зрения некоторых инвесторов, что рынок перегрелся, и трейдеры фиксировали прибыль, за одну только среду столкнув цены на золото вниз более чем на 100 долларов за унцию. Падение, наконец, стало достаточно резким, чтобы в середине дня в четверг привлечь инвесторов, стремящихся к покупкам по наиболее выгодной цене, около 1700 долларов. Снижение цен на золото замедлилось после публикации оказавшихся хуже прогнозов данных по рынку труда США.

Как сообщил эксперт, цены на золото на украинском рынке варьировались на этой неделе в пределах 503-460 грн. за грамм в слитках по 100 граммов.