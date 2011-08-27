Бывший советник Путина советует Украине не поддаваться на шантаж России

Бывший советник экс-Президента РФ Владимира ПУТИНА Андрей ИЛЛАРИОНОВ советует Украине не поддаваться на шантаж России.

Об этом А.ИЛЛАРИОНОВ, который в настоящее время является научным сотрудником Института Катона (США), сказал в интервью газете "Зеркало недели. Украина" от 27 августа.

В частности, отвечая на вопрос, способно ли российское политическое руководство воплотить в жизнь свои угрозы начала полномасштабной торговой войны между Украиной и РФ из-за нежелания официального Киева вступать в Таможенный союз, А.ИЛЛАРИОНОВ сказал: «Если российское руководство решило шантажировать украинское для того, чтобы заставить Украину вступить в Таможенный союз, то можно сказать лишь одно: не следует поддаваться шантажу».

Бывший советник В.ПУТИНА считает, что примеры подобных действий РФ в отношении Грузии, Молдовы, Беларуси, стран Балтии, да и самой Украины однозначно свидетельствуют: да, способно. «Приведет ли шантаж, реализация угроз к желаемым результатам? А вот это - не очевидно. Результат в значительной мере зависит от политической зрелости украинского руководства, его способности или неготовности поддаваться шантажу», - сказал А.ИЛЛАРИОНОВ, отметив, что пока украинское руководство в своей политике учитывало все пожелания своих московских друзей.

В контексте этого А.ИЛЛАРИОНОВ напомнил, что небольшая Грузия, которая владеет экономическим и финансовым потенциалом раз в 20 меньше, чем Украина, имеет политическое руководство с характером, и оказалась не только способной противостоять давлению России, но и повернуть эту блокаду в свою пользу.

«Учитывая регулярно озвучиваемые российским руководством угрозы, понятно стремление значительной части украинского общества получить защиту в рамках влиятельных международных организаций, включая ЕС и НАТО, которые воспринимаются как противовес в случае реализации силового сценария со стороны российских имперских кругов», - отметил эксперт.

«При этом экономическая интеграция Западной Европы осуществлялась на добровольной основе. Поэтому, если под видом якобы интеграции начинают выкручивать руки, шантажировать и угрожать, то такая интеграция ни Украине, ни любом другому государству точно не нужна», - уверен он.

По мнению эксперта, при равных условиях Украина могла бы быть и в Таможенном союзе, и в ЗСТ с ЕС. "Если обе организации строятся на принципе добровольности, одно не должно противоречить другому. Если же вступление в одну организацию является добровольным, а в другую - нет, то трудно понять, зачем идти в эту другую. Не следует идти на поводу у тех, кто шантажирует и угрожает», - сказал А.ИЛЛАРИОНОВ.