На мировом рынке сохраняются условия для роста высокодоходных валют - эксперт

Для высокодоходных валют на мировом рынке FOREX сохраняются все условия для продолжения роста. Так, пара евро/доллар на торгах в понедельник, 29 августа, может достичь сопротивления 1,4550, фунт/доллар – 1,6450. Поддержка для евро будет находиться на уровне 1.4430, для фунта – 1.6300, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, на положение доллара могут повлиять данные по изменению объёма потребительских расходов и по жилищному сектору. Важным для рынка также станет выступление Жана-Клода Трише в европарламенте по вопросам долгового кризиса.