МВФ сегодня примет решение по Беларуси

Минск. Сегодня Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) планирует рассмотреть заявку Беларуси на предоставление стабилизационного кредита в размере от 3,5 до 8 млрд. долл. США, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь со ссылкой на «БелаПАН».

Заявка была направлена белорусским правительством в МВФ 31 мая.

Как сообщает «БелаПАН», на сегодняшнем заседании руководство МВФ также должно обсудить отчет, который подготовила миссия фонда, работавшая в Минске в первой половине июня. Совет директоров, в частности, даст оценку экономической политике, проводимой белорусским правительством после программы "стенд-бай", которая завершилась в апреле 2010 года.

Напомним, в рамках стабилизационной программы "стенд-бай" Беларусь в 2009-2010 годах получила от МВФ пять траншей кредита на общую сумму 3,46 млрд. долл.

Чтобы рассчитывать на получение нового кредита, Беларусь должна представить МВФ четкую антикризисную программу, которая будет включать как пакет мер в области макроэкономической политики, так и пакет структурных преобразований.