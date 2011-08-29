Межбанк: закрытие торгов - 7,9940/7,9980 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9920/7,9970, к 12:00 цены повысились 7,9950/7,9975. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9940/7,9980 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2779/83, к 12:00 цены снизились 0,2776/79. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2773/76. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,8200 (-0,0550).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4534/36, а к 15:00 упали 1,4495/97. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,6195/11,6285, к 12:00 цены ушли вниз 11,6065/11,6140. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,5975/11,6070.