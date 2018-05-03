На мир катится волна нового глобального кризиса?

Главный вопрос на сегодня – будет ли вторая волна глобального кризиса, причем уже нынешней осенью, и с какой силой она обрушится на мировую экономику, в стороне от чего не останется Украина. Оценки экспертов нельзя назвать резко противоположными. Одни заявляют «да», другие - рекомендуют не паниковать, но оставаться весьма внимательными к ситуации, что самой собой подразумевает возможность приближения «шторма». В принципе, кризис как таковой мир не преодолел, он продолжает лихорадить торговые площадки, поднимая на поверхность все недостатки экономической мировой стратегии. Непродолжительное затишье в виде роста рынков сменяется очередным обвалом. США, «взбаламутившие воду» своими политическими интригами под видом повышения долгового порога, все никак не могут прийти в себя после краха в 2008 году. Европейские страны не перестают выстраиваться в «дефолтовую» очередь. А наша власть объявила «тотальную мобилизацию». Президент поручил главам правительства и Нацбанка мониторить состояние дел на мировых и отечественном финансовых рынках, а также подготовить ряд упредительных мер, в т.ч. по снижению уровня долларизации украинской экономики, замещению импортных товаров отечественными, повышению привлекательности безналичных расчетов. И самое главное - НБУ поручено жестко контролировать правила игры на валютных рынках страны.

Не трудно догадаться, если такие действия принимаются, значит, угроза «цунами» есть. Так что же происходит в мировой экономике?

Один из инициаторов создания общего европейского рынка, экс-председатель Еврокомиссии Жак Делор заявил в интервью итальянской La Repubblica, что крах евро вполне реален, а выйти из сложившейся ситуации можно, если восстановить равновесие между политикой, экономикой и социальными потребностями.

"Финансовая идеология продолжает доминировать и наводить на нас страх. Необходимо восстановить равновесие между политикой, экономикой и потребностями общества, как это было на заре создания единой Европы. ...Я решил, что настало время бить тревогу: евро на грани краха, а все делают вид, что ничего не происходит", - сказал Ж.Делор.

"В настоящее время безмерно вырос индивидуализм, недостает стремления к коллективным и солидарным обязательствам. Наконец, ощущается недостаток руководства. Сегодня в Европе нет четырех или пяти политических руководителей, обладающих перспективным видением. Результаты опросов общественного мнения диктуют законы. ...Налицо, таким образом, дефицит политики и смелости", - говорит бывший председатель Еврокомиссии.

"Проблема заключается в отсутствии регулирования. Все равно, что футбольный матч без арбитра, в котором игроки делают все что хотят. С момента начала кризиса G20 не смогла ввести даже минимум правил. Например, обязать банки отделить обслуживание клиентов от деятельности на рынках", - считает Ж.Делор.

"Немцы обвиняют во лжи прежние правительства Греции, обсуждают условия, которые привели к чрезмерному росту долга Испании, критикуют ирландцев за небрежное отношение к банковской системе. Но я задаю вопрос: где в эти годы были члены еврозоны? Никто ничего не видел или не хотел видеть. Сегодня существует коллективная ответственность членов еврозоны за сложившуюся катастрофическую ситуацию", - подчеркивает Ж.Делор.

"Николя Саркози и Ангела Меркель разочаровали многих, не только меня. Когда начинается пожар, необходимо звать пожарных. Только потом надо думать об архитекторах для создания новой системы. Европейский Центробанк делает хорошую работу, но он не может оставаться один. Как можно скорее должен вмешаться Фонд стабильности. Необходимо приступить к эмиссии евробондов вплоть до 60% от национальных ВВП, как предусмотрено соглашениями. ЕС также должен выделить кредит в 20 млрд евро для инвестиций в исследования, инфраструктуры, развитие. Государства должны ввести режим строгой экономии", - заявляет Ж.Делор.

Меры европейские государства, конечно, предпринимают, о чем говорят итоги бесконечных экстренных заседаний. Но положительных ярких результатов пока нет.

Что касается США – главного «кризисника-затейника», то в своей статье в The Guardian аналитик Ларри Эллиот пишет: "Америка в 2011 году - это Рим в 200 году н.э. или Великобритания накануне Первой мировой: империя на пике могущества, но с первыми трещинами в фундаменте". Л.Эллиот перечисляет опасные симптомы: растет пропасть между богатыми и бедными, реальный сектор экономики выхолощен, граждане живут не по средствам благодаря кредитам, прежняя политика утрачивает эффективность.

Л.Эллиот выделяет общие факторы упадка империй: первоначальное нежелание признавать, что есть поводы для беспокойства, и появление стран, которые бросают вызов устоявшемуся устройству мира: сегодня это Китай. В США, как и в Британии второй половины XIX века, экономика переориентируется с производства на финансовую сферу.

"А теперь задумаемся о кардинальных отличиях текущего оздоровления экономики от предыдущих циклов", - пишет Л.Эллиот. Традиционно, когда США оправляются от кризиса, безработица снижается: низкие процентные ставки поощряют потребление и рост строительства жилья. Теперь же рынок недвижимости захлестнула вторая волна кризиса. Американцы стали намного осторожнее в тратах, а рост цен на сырье и продовольствие усугубил проблему: инфляция растет, покупательная способность снижается.

Правительство стремится стимулировать рост, опасаясь повторения 1930-х годов. "Вялая реакция на современный "эликсир роста" заставляет предположить, что в структурном плане США намного слабее, чем в 1930-е", - полагает Л.Эллиот. По его мнению, главное для Америки - заново открыть в себе черты, которым она обязана своим величием.

Не наполнены оптимизмом и заявления Джорджа Сороса. В интервью The Financial Times он сказал: "Основные проблемы идут из Соединенных Штатов". По его словам, это и упадок банковского сектора, и падение розничного спроса в США, где ранее, в течение 25 лет, потребители тратили больше, чем зарабатывали. Новый обвал на фондовом рынке вполне вероятен, так как на данный момент биржевики настроены оптимистично - считают, что текущий кризис не отличается от предыдущих. Но надежды на уверенное оздоровление экономики не оправдаются, считает Дж.Сорос.

По мнению Дж.Сороса, доллар - валюта очень слабая, вот только все остальные валюты еще слабее. "Наблюдается общее недоверие к валютам и тенденция выводить средства из валют в реальные активы", - сказал он. Диверсификация активов коснулась, прежде всего, сырьевого сектора, поэтому цены на нефть и золото растут. Но падение доллара будет оставаться в рамках допустимого до тех пор, пока к этой валюте привязан китайский юань.

На самом деле постепенное ослабление доллара желательно, считает Дж.Сорос. "В ситуации, когда американский потребитель больше сберегает и меньше тратит, экспорт поможет сбалансировать экономику США", - сказал он.

По его мнению, необходима новая валютная система, так как хронические и нарастающие дисбалансы на мировом финансовом рынке обходятся слишком дорого. Он рекомендует создать глобальную валюту на основе специальных прав заимствования SDR (МВФ) и привлечь Пекин к строительству новой архитектуры мировой финансовой системы, где бы право голоса Китая было соразмерно его весу. Чтобы уговорить китайскую сторону укрепить юань, эту валюту следует использовать в SDR наряду с другими, несмотря на то, что она неконвертируема, считает Дж.Сорос. То же самое он рекомендует сделать с бразильским реалом.

На вопрос, а как же опасения Америки, что содействие отходу от доллара как глобальной резервной валюты в конечном итоге ослабит экономику США, Дж.Сорос ответил, что существование доллара в качестве единственной глобальной валюты необязательно выгодно США, так как это обрекает Америку на хронический дефицит текущего счета. Правда, в данный момент для Америки очень удобно, что остальной мир фактически финансирует расходы федеральной власти. Но в будущем Китай начнет диверсифицировать размещение своих средств - кредитовать, к примеру, Бразилию и Южную Африку для финансирования своего экспорта в эти страны. А если Америка не примет активного участия в реформе глобальной финансовой системы, Китай начнет заключать двусторонние соглашения о расчетах в национальных валютах вроде того, которое уже существует у Пекина с Буэнос-Айресом.

Движущей силой взамен американского потребителя станет Китай, хотя его экономика намного меньше. США, напротив, превратятся в балласт, замедляющий рост мировой экономики, отметил Дж.Сорос.

По его мнению, необходимы дополнительные меры по стимулированию экономики, так как "оздоровление держится на перечислении средств и дефицитов, осуществляемом государством, а если эти средства вывести, экономика упадет вдвойне глубоко".

Здесь хочется вспомнить прогноз Нуриэля Рубини, профессора Университета Нью-Йорка, в 2007 году предсказавшего последний глобальный финансовый кризис. Н.Рубини называет точный срок развертывания второй кризисной волны – середина 2013 года.

Н. Рубини выделяет четыре основных причины, синергия которых складывается в «идеальный шторм» для мировой экономики - финансовые затруднения в Соединенных Штатах, финансовый кризис в еврозоне, замедление темпов роста китайской экономики, спад японской экономики, обусловленный природными катаклизмами.

А как же рост производства, что констатируется в мире. Н. Рубини считает, что это кризису не помеха. В качестве ярчайшего примера американский экономист приводит Китай: под «плохие кредиты» в Поднебесной в последние годы создан переизбыток производственных мощностей, причем в своем большинстве с ориентацией на экспорт – что и позволило КНР стать крупнейшим экспортером мира. Эта тенденция сохраняется до сегодняшнего дня, несмотря на все попытки китайских властей ограничить получение новых ссуд, – за первые пять месяцев объем влитых в китайскую экономику инвестиций составил $ 1,39 трлн., что на 25,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Н. Рубини считает, что уже во втором полугодии 2011 года мировую экономику начнет затягивать в воронку нового глобального кризиса. Сворачивание стимулирующих программ в США и Европе, падение спроса, проблема перепроизводства неминуемо приведут к стагнации, а потом – новому кризису, который разразится самое позднее в середине 2013 года.

Как отмечают аналитики Академии Masterforex-V, основная опасность состоит в том, что из первой волны кризиса правительства и центробанки не извлекли должных уроков: проблемы не решаются, а просто отодвигаются, тем самым накапливаясь, и вскоре волна превратится в цунами. С кризисом пытаются бороться теми же средствами, которые стали причиной рецессии – кредитами как государственными, так и частными (совокупный государственный долг США, 17 участников еврозоны и Японии превысил 90% их совокупного ВВП).

Эксперты Академии Masterforex-V подчеркивают, что в еврозоне реальных подвижек, которые обозначили бы начало выхода из глубокого финансового кризиса, не наблюдается. Более того, необходимость предоставления Греции новой многомиллиардной помощи, скорее, говорит не о выздоровлении еврозоны, а углублении рецессии. Если же еще и Испания присоединится к Греции, Ирландии и Португалии, стоящим на грани дефолта, то само существование единой европейской валюты окажется под большим вопросом (кстати, Н.Рубини уверен, что в скором времени Европа вернется к национальным валютам).

И еще один фактор из жизни, так сказать, соседской - прогноз Минэкономразвития России на 2011 год и следующие три года. При повышении прогноза цен на нефть министерство снижает прогноз роста промышленности, инвестиций и повышает ожидаемые темпы роста потребительского спроса, который в большой степени съедается импортом. Это и определяет более низкие темпы роста экономики - прогноз на 2011 год понижен с 4,2 до 4,1%. А это означает - позиции России на рынках будут ухудшаться. Как видим, ни черное золото, ни голубое топливо не в силах противостоять мировой кризисной тенденции.

Что касается Украины, то основная проблема в сложившейся ситуации – возможное повышение стоимости энергоносителей. Вопрос остается в разряде критических. Туда же отнесем торговлю. Рост импорта и тормоз экспорта не может не отразится на гривне. А это означает ажиотажный спрос на валюту, что может вызвать ее дефицит. Кстати, здесь уместно привести один факт, который говорит о многом – по данным Госстата, за первое полугодие т.г. в экономику Украины иностранными инвесторами вложено 2,8 млрд. долл., что на 56% больше показателя за аналогичный период 2010 года. При этом в ведомстве отмечают, что за этот же период из Украины в экономику других стран направлено 2,3 млн. долл. Как видим, статистика не из лучших. Сюда же добавим налоговый прессинг, отсутствие действенных реформ, да и с программой импортозамещения и минимизации долларизации оставляет желать лучшего. К тому же государственный и гарантированный государством долг Украины на 1 июля составил 60,2 млрд. долл., повысившись только за май на 4,1% - 36% ВВП, ожидаемого в 2011 г. (и это только официальная статистика). Аналитики прогнозируют с осени небольшое замедление его роста – до 38% ВВП.

Правда, ряд экспертов считают, что госдолг давно пересек планку в 40% ВВП (критический уровень – 60% ВВП), а его общий объем перешагнул за 120 млрд долл.

Но на валютном рынке пока все спокойно – курс стабилен, колебания копеечные. Может не стоит сгущать краски. Да и Президент заверил: «Таких провалов, которые были допущены властью в 2008-2009 годах, не будет. Уверен, мы справимся с новыми вызовами и выйдем на траекторию стабильного, прогрессивного развития еще сильнее».

Еще сильнее, чем сейчас?..

Нина Сорока (УНИАН)