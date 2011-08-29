Кыргызстан стал участником Евразийского банка развития

Москва. Кыргызская Республика оплатила 26 августа т.г. долю в уставном капитале Евразийского банка развития (ЕАБР), перечислив свой взнос в размере 100 тыс. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЕАБР.

«Таким образом, эта страна завершила все необходимые процедуры, связанные со вступлением в ЕАБР, и стала шестым полноправным участником Банка», - говорится в сообщении.

В соответствии с учредительными документами, ЕАБР открыт для вступления государств и международных организаций, которые становятся его участниками на основании решений Совета Банка после их присоединения к Соглашению об учреждении ЕАБР и оплаты приобретаемых акций Банка.

Как сообщал УНИАН, о намерении Украины стать участником Евразийского банка развития в Министерстве экономического развития и торговли заявляли в январе 2011 года.

В феврале 2011 года председатель правления банка Игорь ФИНОГЕНОВ заявил, что Украина может вступить в ЕАБР в текущем году.

Правительство Украины 17 августа 2011 года уполномочило первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА подписать письмо-обращение к ЕАБР о подтверждении намерения Украины присоединиться к Соглашению об учреждении ЕАБР.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами - участниками банка являются Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Таджикистан и Республика Армения.