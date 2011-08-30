Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9935-7,9985 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,9935/7,9985 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2772/0,2775 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5880/11,5970 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4483/1,4485 долл./евро (понедельник, 29 августа, - 1,4534/1,4536 долл./евро).

В понедельник, 29 августа, Национальный банк Украины на рынок не выходил.