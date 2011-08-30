На торгах во вторник евро и фунт могут достичь новых максимумов - эксперт

На мировых торгах во вторник, 30 августа, американская валюта может оказаться под давлением в ожидании публикации статданных. Соответственно, как евро, так и фунт могут не только повторить ходы к достигнутым в первый рабочий день недели максимальным отметкам, но и пробить их. Следующей целью для евро станет уровень 1.4600, для фунта – 1.6500, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, во вторник наиболее интересным будет релиз индекса уверенности потребителей в США. Показатель может продемонстрировать отрицательную динамику.